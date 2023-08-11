Ян Непомнящий вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам

В Баку (Азербайджан) завершился тай-брейк матча 1/16 финала Кубка мира по шахматам, в котором российский гроссмейстер Ян Непомнящий встречается с 19-летним представителем Индии Нихалом Сарином (51-й номер рейтинга ФИДЕ).

Российский шахматист одержал победу в первой партии тай-брейка и сыграл вничью во второй. Таким образом, Непомнящий вышел в следующий раунд соревнований. Напомним, обе партии в классические шахматы завершились вничью. В 1/8 финала турнира Непомнящий сыграет с представителем Индии Видитом Гуджрати.

Кубок мира по шахматам 2023 года проходит с 30 июля по 24 августа. Трое сильнейших шахматистов (финалисты и победитель матча за третье место) квалифицируются на турнир претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда. На турнире, который прошёл в 2021 году, он обыграл в финале россиянина Сергея Карякина (1,5:0,5).