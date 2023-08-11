Карлсен вышел в 1/8 финала Кубка мира, одержав победу в четвёртой дополнительной партии

16-й чемпион мира, текущий лидер мирового рейтинга, 32-летний гроссмейстер Магнус Карлсен вышел в 1/8 финала Кубка мира ФИДЕ по шахматам, проходящего в Баку (Азербайджан). В четвёртой дополнительной партии матча 1/16 финала он обыграл 18-летнего немецкого гроссмейстера Винсента Каймера (3,5:2,5).
В следующем круге Карлсен встретится с 54-летним украинским гроссмейстером Василием Иванчуком, обыгравшим представителя Турции Вахапа Шанала (3,5:2,5).
Ранее стало известно, что в 1/8 финала Кубка мира вышел россиянин Ян Непомнящий.
Кубок мира по шахматам 2023 года пройдёт с 30 июля по 24 августа. Трое сильнейших шахматистов (финалисты и победитель матча за третье место) квалифицируются на турнир претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является Ян-Кшиштоф Дуда из Польши. На турнире 2021 года он обыграл в финале россиянина Сергея Карякина (1,5:0,5).
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