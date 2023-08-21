Шипов сравнил победу Джоковича с триумфом Карпова в Линаресе

Шахматный комментатор Сергей Шипов сравнил титул сербского теннисиста Новака Джоковича в финале турнира в Цинциннати с победой советского шахматиста Анатолия Карпова в Линаресе.

«К вопросу о борьбе поколений. Помните, как Карпов выиграл Линарес-1994? Всех разорвал.

А сейчас нечто подобное происходит в теннисе. Великий не сдаётся в борьбе с молодым преемником. А ведь после финала Уимблдона было ощущение, что рубеж пройден и дальше шансов у него нет. Ан нет – есть! Победа в личной встрече дорогого стоит.

И, кстати, Джокович сократил до минимума отставание от Алькараса в рейтинге», – написал Шипов в своём телеграм-канале.

В финальном матче турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) серб Новак Джокович (вторая ракетка мира) обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса (первая ракетка мира) со счётом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4), став победителем соревнований.