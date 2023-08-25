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Вовк — о бокс-забегах: за старт могу получить как за всю «Королеву российского спорта»

Вовк — о бокс-забегах: за старт могу получить как за всю «Королеву российского спорта»
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Одна из сильнейших бегуний России на средние дистанции Ольга Вовк выразила своё отношение к забегам, которые проводит глава Международной федерации бокса Умар Кремлёв.

«За один бокс-забег я могу получить примерно то же самое, что за все этапы «Королевы спорта». Умар Кремлёв регулярно эти забеги устраивает. Иной раз уже думаешь: куда ехать? Ехать на какой-то официальный старт или немножко силы сберечь и поехать заработать реально большие деньги.

27 августа предполагается ещё один бокс-забег. Организаторы обещают большой и фееричный праздник с большими призовыми, и дистанция даже покороче стала — три с небольшим километра. Но я сделала выбор в пользу старта в Нижнем Новгороде, где будет сильная компания, где можно будет показать какой-то результат, где можно будет красиво финишировать. Приходится искать компромисс — где-то деньги, а где-то именно желание показать результат. Я не могу сказать, что деньги для меня первичны. В первую очередь хотелось бы высокие результаты, а финансово всё приложится.

На бокс-забегах открывается регистрация, она совершенно бесплатная. И все спортсмены сами регистрируются, сами приезжают, сами размещаются. Всё делают сами. То есть они никаких приездных не предлагают, там и так хорошие призовые. Тем более там большой пьедестал почёта, поэтому имеет смысл и самим немножко подсуетиться. Не буду цифры озвучивать, но, скажем, с четвёртого по 13-е место люди получают призовые выше, чем за этап «Королевы спорта». Чтобы выиграть этап в нашей серии, сколько лет нужно трудиться? А тут довольно средненькие результаты ребята показывают и получают хорошие деньги. У нас на больших стартах на шоссе не везде такое ставится, как в бокс-забегах», — сказала Вовк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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