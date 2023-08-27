«Мы не обезьянки в цирке». Эвенепул раскритиковал организаторов «Вуэльты»

Бельгийский велогонщик «Soudal Quick Step» Ремко Эвенепул критически высказался об организации командной гонки на первом этапе Вуэльты Испании — 2023.

Командная гонка представляла собой дистанцию в 14,8 км. Она проходила в ночное время. «Soudal Quick Step» с Эвенепулом некоторое время лидировали в гонке, однако в итоге заняли лишь четвёртое место. Ремко на финише показал, как оценивает соревнования.

«Нелепо проводить командную гонку на время в такой темноте. Нам ничего не было видно на очень опасной дороге, где было везде полно воды. Мы не обезьянки в цирке.

Можете представить, каково сидеть на колесе, получая порции воды в лицо, не видя ничего на расстоянии метра? Конечно, меня раскритикуют, что я это сказал. Но просто было опасно. Это как ехать на машине на скорости 200 км/ч в полной темноте по шоссе, где нет освещения.

Организаторы знали, как темно будет вечером. Весь день был в распоряжении, чтобы провести командную гонку, но нам пришлось ждать до самой ночи. Дождь не поменяешь, но можно было изменить время проведения этапа. Мы ехали на пределе, потому что хотели выиграть, поэтому очень рисковали», — приводит слова Эвенепула Velolive.