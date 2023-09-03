Кусс стал первым гонщиком из США за 10 лет, возглавившим гранд-тур

Сепп Кусс из команды Jumbo-Visma стал первым американским гонщиком с 2013 года, возглавившим общий зачёт одного из гранд-туров, сообщает NBC. В субботу, 2 сентября, он вышел в лидеры многодневки «Вуэльта Испании».
Перед стартом восьмого из 21 этапа гонки 28-летний Кусс был вторым с отставанием в восемь секунд от француза Ленни Мартинеса. После финиша на седьмой позиции американец поднялся на первую строчку генеральной классификации и теперь опережает на 43 секунды ближайшего преследователя — испанца Марка Солера. Одним из главных претендентов на победу остаётся бельгиец Ремко Эвенепул, уступающий американцу 2 минуты 31 секунду.
«Не такое уж у меня большое преимущество над Эвенепулом перед приближающейся «разделкой», но я сделаю всё, что в моих силах. Пока я чувствую себя очень хорошо, и нет причин просто так упускать преимущество. Мы с командой сейчас находимся в очень хорошей позиции, но самые трудные этапы ещё впереди», — сказал Кусс.
Предыдущим американцем, возглавлявшим один из трёх гранд-туров, был Крис Хорнер, выигравший «Вуэльту» в 2013 году в возрасте 41 года.
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