Карлсен, Накамура, Гири и другие заявились на октябрьский турнир Qatar Open — 2023

16-й чемпион мира, текущий лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен примет участие в турнире Qatar Open — 2023 с классическим контролем времени. Соревнования пройдут в Дохе с 10 по 21 октября.
Помимо Карлсена, в Qatar Open планируют принять участие Хикару Накамура, Аниш Гири, Доммараджу Гукеш и Нодирбек Абдусатторов.
Qatar Open пройдёт в третий раз в истории. Первые два розыгрыша прошли в 2014 и 2015 годах. Причём в 2015 году турнир выиграл именно Карлсен.
Призовой фонд грядущего турнира составит $ 110 тыс. Победитель получит $ 25 тысяч.
Напомним, в конце августа Карлсен впервые в карьере стал обладателем Кубка мира по шахматам. В финальном матче турнира норвежец на тай-брейке обыграл представителя Индии Рамешбабу Прагнанандху со счётом 1,5: 0,5.
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