Эвенепул признался, что плакал из-за провального этапа «Вуэльты»

Бельгийский гонщик команды Soudal Quick-Step Ремко Эвенепул рассказал о своём моральном состоянии после провала на 13-м этапе престижной многодневки «Вуэльта».

Будучи в числе фаворитов Ремко финишировал лишь 60-м, тем самым лишив себя шансов на титул. Отставание Эвенепула началось на горном перевале Коль д'Обиск в Пиренеях и к финишу этапа достигло 27 минут 5 секунд. После неудачного этапа Ремко переоделся и прошёл мимо ожидавших его журналистов, не произнеся ни слова.

«Вчера был очень трудный вечер. Довольно много слёз и рыданий. Два гранд-тура, ради которых я пожертвовал всем. На «Джиро» мне пришлось сойти с дистанции из-за коронавируса, а здесь у меня просто выдался очень плохой день», — приводит слова Эвенепула TV2.dk.