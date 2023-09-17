Сепп Кусс: благодарен Вингегору и Рогличу за всё, что они для меня сделали

Американский велогонщик команды «Jumbo-Visma» Сепп Кусс прокомментировал финишный момент 20-го этапа веломногодневки «Вуэльта».

«Мы решили пересечь финиш втроём. Это фантастический момент. В этом сезоне наша команда добилась уникального достижения — победы на трёх гранд-турах. Последняя неделя точно не была лёгкой, но мы дали друг другу шанс. Всё это похоже на сказку.

Сегодня испытал огромное облегчение. Ребята идеально контролировали этап с самого старта. Роберт и Дилан тянули 90% этапа. День был долгим и тяжёлым, а они всё время были впереди. Снимаю перед ними шляпу. Они потрясающие. Затем на финальном подъёме Аттила и Примож проделали ради меня огромную работу, а потом на равнине работал Йонас. Такого я и представить себе не мог. Возможность так расслабиться на последнем километре горного этапа вместе с двумя товарищами по команде — это что-то уникальное. Ещё не могу осознать всё. Невероятные чувства.

Лично для меня просто круто быть одним из трёх лидеров. Ни разу не думал, что смогу быть на таком уровне, но, как я уже говорил, всё, что со мной случалось, всё, чего я добивался в велоспорте, было немного неожиданным. Даже забавно.

Успех на этой «Вуэльте» тоже был неожиданным. Я стал велогонщиком из-за любви к этому виду спорта. А теперь я близок к победе в гранд-туре. Мне всё ещё трудно выразить свои чувства. Я благодарен за этот опыт. Мне бы хотелось ещё попробовать себя в роли генеральщика, но роль доместика мне тоже нравится», — приводит слова Кусса Velolive.