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Дубов: это с отрывом худший день за все мои чемпионаты в плане работы судей и организации

Дубов: это с отрывом худший день за все мои чемпионаты в плане работы судей и организации
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Российский шахматист Даниил Дубов дал комментарий относительно решения судьи чемпионата мира по блицу Ивана Суровы о присуждении ему и другому россиянину Яну Непомнящему нуля очков за ничью в 11-м туре соревнований. Судья решил, что партия была договорной, а апелляционный комитет согласился с этим.

«Первое. Безусловно, такие партии практически всегда являются обратной связью на действия организаторов и/или работу судей.

Второе. Касательно партии с Артемьевым — он опоздал на полторы минуты (его не пускали в зал без бейджика). Играть с форой я не хотел, ждать полторы минуты и играть в буллет — тоже не хотел.

Третье. С 2013 года я пропустил только чемпионат в 2017 году и могу сказать, что сегодня был, на мой взгляд, с отрывом худший день за все мои чемпионаты в плане работы судей и организации. И на дебют партии с Яном это, очевидно, повлияло», — написал Дубов в одной из социальных сетей.

Непомнящий и Дубов потеряли 0,5 балла за личную встречу и опустились в турнирной таблице: Дубов занимает восьмое место, Непомнящий идёт 11-м.

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