Карлсен — о снятии очков с Дубова и Непомнящего: думаю, это правильно, что их наказали

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен заявил, что считает справедливым наказание Даниила Дубова и Яна Непомнящего за договорную ничью на чемпионате мира по блицу в Самарканде (Узбекистан).

«Думаю, это правильно, что их наказали, комитет вынес правильное решение. Очевидно, то, как они решили разыграть ничью, выглядело странно для профессиональных шахматистов. Создан прецедент, чтобы было ясно, что именно называть договорной партией. К тому же решение станет сдерживающим фактором на будущее. Но хорошо, что их не выгнали из турнира», – сказал Карлсен на пресс-конференции после победы в турнире.

Напомним, вчера, 29 декабря, Дубов и Непомнящий встретились друг с другом в 11-м туре соревнований: там они выполнили ходы конями, а затем поставили фигуры в исходное положение и попросили зафиксировать ничью. Спортсмены согласились на ничью на 12-м ходу. После этого главный судья Иван Суровы решил поставить Дубову и Непомнящему в их партии по нулю.