Польская ассоциация гимнастики осудила арбитра, работавшую на турнире с участием россиянок

Правление Польской ассоциации гимнастики (PZG) сделало заявление по поводу участия польской судьи Ирины Лорткипанидзе в турнире по художественной гимнастике «Небесная грация».

«Правление Польской ассоциации гимнастики выражает свое неодобрение и несогласие с участием судьи Ирины Лорткипанидзе в международном турнире «Небесная грация», который прошёл 15-17 декабря 2023 года в Пекине (Китай) с участием соперников из России и Беларуси.

Польская ассоциация гимнастики выступает против любых действий, направленных на восстановление возможности спортсменов из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях. Эта позиция согласуется с Международной федерацией гимнастики (FIG).

В связи с изложенным Польская ассоциация гимнастики однозначно осуждает участие польского судьи в турнире «Небесная грация». Упомянутая судья недавно была лишена судейской и тренерской лицензии правлением PZG по требованию дисциплинарного комитета PZG. Данная ситуация только подтверждает правильность принятого решения.

В связи с неоспоримыми фактами, связанными с участием польского арбитра в турнире, руководство PZG предпримет дальнейшие шаги по защите доброго имиджа нашей федерации», — говорится в заявлении, приведённом на официальном сайте PZG.