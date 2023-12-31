Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Польская ассоциация гимнастики осудила арбитра, работавшую на турнире с участием россиянок

Польская ассоциация гимнастики осудила арбитра, работавшую на турнире с участием россиянок
Аудио-версия:
Комментарии

Правление Польской ассоциации гимнастики (PZG) сделало заявление по поводу участия польской судьи Ирины Лорткипанидзе в турнире по художественной гимнастике «Небесная грация».

«Правление Польской ассоциации гимнастики выражает свое неодобрение и несогласие с участием судьи Ирины Лорткипанидзе в международном турнире «Небесная грация», который прошёл 15-17 декабря 2023 года в Пекине (Китай) с участием соперников из России и Беларуси.

Польская ассоциация гимнастики выступает против любых действий, направленных на восстановление возможности спортсменов из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях. Эта позиция согласуется с Международной федерацией гимнастики (FIG).

В связи с изложенным Польская ассоциация гимнастики однозначно осуждает участие польского судьи в турнире «Небесная грация». Упомянутая судья недавно была лишена судейской и тренерской лицензии правлением PZG по требованию дисциплинарного комитета PZG. Данная ситуация только подтверждает правильность принятого решения.

В связи с неоспоримыми фактами, связанными с участием польского арбитра в турнире, руководство PZG предпримет дальнейшие шаги по защите доброго имиджа нашей федерации», — говорится в заявлении, приведённом на официальном сайте PZG.

Материалы по теме
«Адвокаты были убедительны». Винер хочет избежать наказания за резкие слова на Олимпиаде
«Адвокаты были убедительны». Винер хочет избежать наказания за резкие слова на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android