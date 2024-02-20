Определился соперник сборной Беларуси в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
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Португальцы стали соперниками белорусов в 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу.
Сегодня, 20 февраля, в последнем матче группы D сборная Португалии переиграла команду Омана со счётом 3:2 и заняла второе место. Первыми финишировали бразильцы, которые в овертайме одолели мексиканцев — 4:3.
ЧМ-2024 . Группа D. 3-й тур
20 февраля 2024, вторник. 16:00 МСК
Оман
Окончен
2 : 3
Португалия
0:1 Мартинш – 15:33 0:2 Сантуш – 20:00 1:2 Аль-Саути – 25:00 2:2 Аль-Ораими – 35:35 2:3 Мартинш – 35:49
Ранее в группе C белорусы уверенно заняли первое место, одержав три победы в основное время в трёх проведённых встречах с разницей мячей 13:6. Второе место заняли японцы, обыгравшие сегодня сенегальцев со счётом 6:4.
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