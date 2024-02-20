Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Определился соперник сборной Беларуси в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Определился соперник сборной Беларуси в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Комментарии

Португальцы стали соперниками белорусов в 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу.

Сегодня, 20 февраля, в последнем матче группы D сборная Португалии переиграла команду Омана со счётом 3:2 и заняла второе место. Первыми финишировали бразильцы, которые в овертайме одолели мексиканцев — 4:3.

ЧМ-2024 . Группа D. 3-й тур
20 февраля 2024, вторник. 16:00 МСК
Оман
Окончен
2 : 3
Португалия
0:1 Мартинш – 15:33     0:2 Сантуш – 20:00     1:2 Аль-Саути – 25:00     2:2 Аль-Ораими – 35:35     2:3 Мартинш – 35:49    

Ранее в группе C белорусы уверенно заняли первое место, одержав три победы в основное время в трёх проведённых встречах с разницей мячей 13:6. Второе место заняли японцы, обыгравшие сегодня сенегальцев со счётом 6:4.

Материалы по теме
Сборная Беларуси по пляжному футболу завершила групповой этап ЧМ с тремя победами
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android