Определился соперник сборной Беларуси в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Португальцы стали соперниками белорусов в 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу.

Сегодня, 20 февраля, в последнем матче группы D сборная Португалии переиграла команду Омана со счётом 3:2 и заняла второе место. Первыми финишировали бразильцы, которые в овертайме одолели мексиканцев — 4:3.

Ранее в группе C белорусы уверенно заняли первое место, одержав три победы в основное время в трёх проведённых встречах с разницей мячей 13:6. Второе место заняли японцы, обыгравшие сегодня сенегальцев со счётом 6:4.