Игорь Бриштель: выход в полуфинал ЧМ — это большой успех для Беларуси

Нападающий сборной Беларуси по пляжному футболу Игорь Бриштель прокомментировал выход своей команды в полуфинал чемпионата мира — 2024, который проходит в Дубае (ОАЭ).

«Это большой успех для нас как для команды, так и для Беларуси в целом. Эмоции только положительные. Мы очень счастливы, но сейчас некогда праздновать, нужно как следует подготовиться к полуфиналу.

На матч с Португалией была одна задача – победить. Мы тщательно разобрали соперника. Нужно было в первую очередь внимательно действовать против лидеров португальцев: братьев Мартинсов и Джордана. Да, Джордан забил со штрафного, но в целом мы почти полностью выполнили нашу установку. Раз выиграли матч, значит, всё правильно сделали», — приводит слова Бриштеля белорусское издание «Спортивная панорама».

Напомним, 22 февраля сборная Беларуси обыграла команду Португалии в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу со счётом 4:3 (ОТ).

Победным стал гол Игоря Бриштеля. Бриштель оформил покер в этой игре и, соответственно, стал единственным, кто забивал голы в этом матче за сборную Беларуси.