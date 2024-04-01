Международный союз велосипедистов присвоил нейтральный статус 48 россиянам

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Международный союз велосипедистов (UCI) одобрил нейтральный статус 48 российским спортсменам, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы организации.

За 10 месяцев нейтральный статус был присвоен 75 велогонщикам. Среди россиян разрешение выступать в нейтральном статусе на соревнованиях получили Инна Абайдуллина, Мария Аверина, София Балаева, Яна Бурлакова, Никита Быковский, Валерия Валгонен, Пётр Винокуров, Владимир Гончаров, Александр Григорьев, Фёдор Даясов, Тамара Дронова, Александр Дубченко, Дарья Дятлова, Екатерина Евланова, Дарья Ермолова, Даниил Зараковский, Вячеслав Иванов, Алёна Иванченко, Егор Игошев, Даниил Казаков, Никита Калачник, Никита Кирильцев, Екатерина Ковальчук, Марк Крючков, Руслан Кузнецов, Алина Лысенко, Иван Майкин, Дарья Малкова, Татьяна Малкова, Сергей Мальнев, Алексей Медведев, Иван Новолодский, Илья Савекин, Иван Самусев, Пётр Сапронов, Иван Селедков, Григорий Скорняков, Иван Смирнов, Диана Смирнова, Елизавета Солозобова, Глеб Сырица, Борис Пономарёв, Михаил Постарнак, Сергей Ростовцев, Мария Ростовцева, Ярослав Шведов, Влас Шичкин и Илья Щегольков.

Четверо россиян, а именно Алексей Обыденнов, Анастасия Войнова, Мария Новолодская и Данила Бурлаков получили отказ от UCI в получении нейтрального статуса.

В мае прошлого года UCI допустил россиян и белорусов на соревнования под своей эгидой в нейтральном статусе. Для получения нейтрального статуса спортсмены должны соблюсти ряд требований, сообщённых Международным олимпийским комитетом (МОК).