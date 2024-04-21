Ян Непомнящий сыграл вничью в 13-й партии на Турнире претендентов — 2024

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий провёл 13-ю партию на Турнире претендентов – 2024, который проходит в Торонто (Канада).
В 12-м туре прошлогодний финалист чемпионата мира Непомнящий сыграл вничью с представителем США Хикару Накамурой. Таким образом, Непомнящий набрал 8 очков. На данный момент россиянин разделяет первую позицию в турнирной таблице с Накамурой.
Соперником Непомнящего в заключительном 14-м туре станет представитель США Фабиано Каруана, который на данный момент занимает четвёртую позицию в турнирной таблице.
Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка. Отметим, что именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.
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Что нужно знать о мужском турнире претендентов по шахматам: