USADA задалось вопросом, как триметазидин, получаемый по рецепту, оказался на кухне отеля

Антидопинговое агентство США (USADA) задалось вопросом, как препарат триметазидин, выписываемый по рецепту, оказался на кухне отеля, в котором остановились китайские пловцы.

«Имел ли кто-нибудь рецепт из персонала кухни или употреблял триметазидин? Раздавил ли кто-то из сотрудников таблетки, находясь на кухне? Просматривались ли камеры видеонаблюдения, чтобы определить, кто имел доступ на кухню? Конечно, китайская служба безопасности могла бы опросить персонал отеля, чтобы попытаться узнать, кто мог употреблять триметазидин», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие в их организмах запрещённого препарата триметазидина. Это тот же самый препарат, который обнаружили у дисквалифицированной российской фигуристки Камилы Валиевой.