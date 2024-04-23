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Фото: Ян Непомнящий снял медаль за третье место на награждении Турнира претендентов — 2024

Фото: Ян Непомнящий снял медаль за третье место на награждении Турнира претендентов — 2024
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Сегодня, 23 апреля, в Торонто (Канада) состоялось закрытие Турнира претендентов — 2024. На нём были награждены шахматисты, ставшие победителями и призёрами. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, занявший третье место на турнире, получив бронзовую медаль, сразу снял её и принимал участие в дальнейшем мероприятии, просто держа её в руках. Соответствующие фото появились на сайте FIDE.

Фото: FIDE

Фото: FIDE

Напомним, победителем Турнира претендентов 2024 года стал представитель Индии Гукеш Доммараджу (9 очков). 8.5 очка набрали сразу три шахматиста — американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, а также российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Однако по дополнительным показателями, то есть количеству побед, второе место в соревнованиях занял Накамура, третье — Непомнящий, четвёртое — Каруана.

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