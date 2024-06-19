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В Федерации гимнастики Армении объяснили отказ от участия «художниц» в Играх БРИКС

В Федерации гимнастики Армении объяснили отказ от участия «художниц» в Играх БРИКС
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Федерация художественной гимнастики Армении (ФХГА) выступила с заявлением по поводу отказа национальной команды принимать участие в соревнованиях в рамках Игр БРИКС. В организации подчеркнули, что это решение не связано с политикой.

«Наша команда не успела полноценно подготовиться к соревнованиям, и совместно с тренерским штабом было принято решение пропустить соревнования в Казани. Подчеркну, что никакого политического подтекста в неучастии команды по художественной гимнастике в Играх БРИКС нет. В Казани уже выступали армянские атлеты в шести видах спорта, как-то: настольный теннис, ушу, самбо, каратэ, спортивная гимнастика и баскетбольное двоеборье. И все они дали высокую оценку организации Игр БРИКС», — приводит слова ФХГА «РИА Новости Спорт».

Ранее армянская гимнастка Сильва Саргсян заявила об отказе национальной команды от участия в соревнованиях из-за того, что главным судьёй турнира был назначен представитель Азербайджана.

Отметим, что турнир по художественной гимнастике в рамках Игр БРИКС начнётся 20 июня. Мультиспортивные соревнования в Казани продолжатся до 23 июня.

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