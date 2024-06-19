Шахматистка Лагно поделилась впечатлениями от Игр БРИКС

Российская шахматистка Екатерина Лагно рассказала, что серьёзно настраивалась на турниры в рамках Игр БРИКС, которые проходят в Казани.
Сегодня, 19 июня, Лагно выиграла соревнование по блицу, а днём ранее она одержала победу на турнире по быстрым шахматам.
— Конечно, когда выигрываешь, то всё складывается удачно. Я очень довольна!
— Как уровень соперников?
— Хоть я и фаворит турнира по рейтингу, но понимала, что можно ждать сюрпризов от любой соперницы. Была серьёзно настроена на турнир. Где‑то должно повезти, и в паре ключевых моментов так и произошло.
— Как шахматисты проводят паузы между играми?
— Чай можем попить, воду, перекусить, пообщаться. Не более.
— Что можете сказать по итогу ваших выступлений?
— В целом всё организовано хорошо. Мне комфортно. Ребята такого же мнения. Мы довольны! — приводит слова Лагно «Матч ТВ».