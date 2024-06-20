Лионель Месси перед стартом Кубка Америки сыграл в падел

Появилось видео, на котором нападающий команды МЛС «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси в преддверии Кубка Америки играет в падел.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом, на котором чемпион мира 2022 года наносит удары по мячу в агрессивной манере.

Падел — это смесь большого тенниса и сквоша, в него играют мячами и ракетками на специальном корте. Игра очень популярна в Испании и Латинской Америке.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение 36-летнего футболиста с американским клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент, по данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость аргентинца оценивается в € 34 млн.

С 21 июня по 15 июля пройдёт Кубок Америки – 2024 в США. Сборная Аргентины выступит в группе А с Перу, Чили и Канадой.