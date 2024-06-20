Комментатор «Матч ТВ» Иваницкий рассказал, почему его отстранили от эфира

Комментатор «Матч ТВ» Владимир Иваницкий рассказал, почему его отстранили от эфира. Журналист считает, что слова о «шмарах» не являются причиной случившегося, а его отстранение носит бессрочный характер.

«Мне один комментатор, мой знакомый, сказал мудрую вещь. Он уверен, что меня отстранили не из-за «шмар», а из-за «русича». Из-за моих слов о генетике. И, я думаю, он прав. Я это сейчас понимаю. Но я также понимаю, что любое падение — это точка отталкивания. Мне был послан знак свыше, теперь мне нужно оттолкнуться», — сказал Иваницкий News.ru.

Отметим, что Иваницкий сопроводил выход российского самбиста Кирилла Князькова на Играх БРИКС словами о том, что он является «представителем русов», и посоветовал девушкам «брать его на заметку», подчеркнув при этом, что «всякие шмары нам не нужны».