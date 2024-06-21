Ирина Винер оценила выступление российских гимнасток на Играх БРИКС

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высоко оценила выступление российских гимнасток на Играх БРИКС.

«Квалификация прошла прекрасно. Всё было как на больших крупных соревнованиях. Я всегда говорила — у нас все одинаковые, поэтому всегда при двух спортсменках развевались два флага — первое и второе место. И сейчас так же. Например, у юниорок все девочки, которые выступали, попали в финал, каждый в своём виде. Янус попала в ленте, Римарачин Диас — в обруче. Когда я её увидела, я поняла, что эта девочка имеет будущее, и поставила её на эти соревнования. Она выступила и доказала, что она выступает прекрасно. Ковшова Арина попала в финал многоборья и в один вид. То есть у нас все гимнастки, которые выступали, все до одной попали в финал. Поэтому я очень довольна, что все девочки показали свои результаты», — приводит слова Винер ТАСС.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, там выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. Россия досрочно выиграла общий зачёт соревнований.