«Были и есть сильнейшие». Винер — об уровне российских гимнасток

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер оценила уровень российских гимнасток.

«У нас спортсмены были и есть сильнейшие в мире. Это будет показано и доказано. Наши программы очень интересные и артистичные. Уровень конкуренции был очень серьёзный. Была очень принципиальная борьба. Были протесты, их долго разбирали. Главная судья была из Азербайджана, никогда не видели её на крупных соревнованиях, она долго всё обсуждала», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, там выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. Россия досрочно выиграла общий зачёт соревнований.