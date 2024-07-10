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Путин попросил Дегтярёва не затягивать с выплатами победителям Игр БРИКС

Путин попросил Дегтярёва не затягивать с выплатами победителям Игр БРИКС
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Президент России Владимир Путин, анализируя итоги прошедших Игр БРИКС, призвал министра спорта страны Михаила Дегтярёва не затягивать с выплатами спортсменам, которые стали победителями и призёрами Игр БРИКС.

«Прошу не затягивать с выплатами нашим победителям и призёрам и их тренерам соответствующего вознаграждения», — сказал Путин на онлайн-совещании с членами правительства.

Напомним, Игры БРИКС – 2024 прошли с 12 по 23 июня в Казани. Сборная России в общекомандном зачёте соревнований заняла первое место, завоевав 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовую медаль.

Отметим, что участие в Играх БРИКС приняли 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью соревнований является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.

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