Большунов не послушал тренера и расстроил Вяльбе. Он потерял статус лидера сборной?

Кажется, в мужской лыжной сборной России пока не всё идёт по плану. Двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов пока набирает форму после проблем со здоровьем в межсезонье, а с Йоханнесом Клебо и на трассе, и в общем зачёте Кубка мира бьётся двукратный чемпион мира Сергей Устюгов. Неужели Большунов потерял статус лидера сборной?

И пойдёт ли на пользу команде конкуренция между двумя выдающимися лыжниками?

«Саша самостоятельно принял решение»

О проблемах Александра Большунова в подготовительный период уже сказано и написано достаточно. Вроде бы Большунов стал набирать форму, выступил на первом этапе Кубка мира, хотя даже Елена Вяльбе в этом сомневалась, стал третьим в классической разделке в борьбе с норвежцами и победил в морозном коньковом пасьюте в отсутствие норвежцев.

Но остальные гонки на Кубке мира у Большунова не слишком получились. В Лиллехаммере связал провал (а как ещё назвать 14-е место?) в коньковой «разделке» с плохой работой лыж, о чём тут же решил рассказать, а в эстафете его команда осталась без медалей. В индивидуальной гонке в Давосе приболевший Большунов решил стартовать вопреки мнению тренера Юрия Бородавко. Елены Вяльбе в тот момент рядом с командой не было, поскольку она участвовала в мероприятиях Международной федерации лыжных видов спорта. Вряд ли главный тренер сборной позволила бы Александру бежать, рискуя здоровьем.

«Саша самостоятельно принял решение. Позвонил даже не Бородавко, а Турышеву и сказал: «Заявляйте меня». Турышеву – потому что Маркус у нас заявляет команду. Он особо и не тренировался после Лиллехаммера. Сходит на тренировку – не очень хорошо себя почувствует, следующую пропускает. Его решение было неправильным, я с ним не согласна. Думаю, со временем Большунов вырастет. Сейчас многие решения он принимает необдуманно в силу молодости и большого желания бегать», — расстраивалась Вяльбе в интервью «Матч ТВ».

Очевидно, что Большунов пытается через гонки наверстать упущенное. Но стоит ли Александру рисковать в олимпийский сезон, тем более он освобождён от отбора в команду? И в то же время легко ли ему принять то, что все остальные бегут, проверяют себя в очной борьбе с соперниками, а он должен в лучшем случае просто тренироваться? Большунов всё дальше откатывается в общем зачёте Кубка мира, и вряд ли его это вообще не волнует.

Но можно не сомневаться – Александр форму наберёт. Его отношение к спорту, его нацеленность на результат и профессионализм сделают своё дело.

«Я пока слабенький»

Пока же факт в том, что по набранным очкам в Кубке мира и стабильности выступлений Александр на данный момент не лучший в сборной России. При этом Большунов идёт третьим в общем зачёте, хотя и проигрывает лидеру Йоханнесу Клебо уже более 200 очков.

Лидер российской команды сейчас – Сергей Устюгов, который трижды забегал в топ-3 в личных гонках, принёс своей команде серебро в эстафете и практически постоянно зарубался с Йоханнесом Клебо. В конце прошлого сезона во время Югорского лыжного марафона я задал Сергею вопрос: «Пиковый Устюгов поборолся бы в финишном створе с Клебо?» Устюгов тогда грустно ответил: «Да где его взять-то, пикового Устюгова? Мне бы на Кубок мира попасть, я ведь ни по каким критериям этого не заслужил».

Спустя полгода Устюгов практически вернул ту форму, которая позволяла ему выходить на любую гонку и всегда бороться за самые высокие места. Кажется, всё дело в психологии. Устюгов в текущем сезоне прибавляет от гонки к гонке, шутит в интервью и не уходит даже от самых острых вопросов. «Я хотел санки выиграть, но, видимо, слабенький ещё», – признался он после коньковой «разделки» в Давосе, где стал третьим.

А также похвалил работу сервис-бригады сборной России, подчеркнув, что никогда не будет критиковать людей, у которых «с раннего утра попа в мыле». Была ли это отсылка к словам Большунова, сказанным после Лиллехаммера? Показательно также то, что на вопрос об участии в «Тур де Ски» Устюгов ответил, что решение будет за тренерским штабом. Раньше он просто сказал бы, что побежит.

Предыдущая битва Устюгова и Большунова

В мужской сборной России, кажется, идёт борьба за лидерство. За статус, за право отстаивать свою позицию. Но разве стоит сравнивать, кто из них круче? У каждого уже сейчас такие достижения, о которых многие даже мечтать боятся.

Два года назад между Устюговым и Большуновым борьба была даже более острой, чем сейчас. Сергей перед началом сезона-2019/2020 говорил, что мечтает побороться за победу в общем зачёте Кубка мира, и подкреплял мечты результатами, шёл вровень с Александром до многодневки «Тур де Ски».

Но в решающей схватке на жёстком подъёме в гору Альпе-Чермис проиграл, став вторым. И после этого Устюгова словно подменили. Часть гонок он пропустил, объясняя болезнью, а на тех, в которых выходил на старт, глаза у Сергея не горели. Хотя отставание в общем зачёте после «Тур де Ски» от Большунова было небольшим.

Александр в том сезоне выиграл свой первый большой «Хрустальный глобус», а Сергей отказывался от интервью. В прошлом сезоне Большунов повторил свой успех в Кубке мира и стал чемпионом мира, а Устюгов с трудом отошёл от последствий ковида. Сейчас ситуация другая. Впереди не гонки Кубка мира, а Олимпиада. То, что у сборной России, кажется, будет два лидера в мужской команде, только к лучшему. Лишь бы здоровье никого не подвело.