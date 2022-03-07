Большунов феерит в России вместо Кубка мира. Уже успел выиграть «рыбу» и «лося»

Пока элита лыж выступает на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене, элита сборной России, не допущенная до международных стартов, бегает в России на Дёминском марафоне. Решение о выступлении на турнире было принято командой практически сразу после введения санкций в адрес россиян. Феерию в Дёмино устроил Александр Большунов, легко выигравший две гонки. Лучший российский лыжник увезёт домой медали, рыбу и большого лося.

Короли лыж

В Дёминском марафоне участвовала бóльшая часть основы сборной России: Александр Большунов, Наталья Непряева, Алексей Червоткин, Глеб Ретивых, Мария Истомина и Анастасия Рыгалина, а также биатлонист олимпийской сборной России Карим Халили. В гонке должны были участвовать Вероника Степанова и Татьяна Сорина, но по разным причинам они снялись. Из признанных звёзд недавнего прошлого марафон также бежали Никита Крюков, Алексей Петухов, Николай Морилов, Наталья Коростелёва и биатлонистка Анна Богалий.

Фото: РИА Новости

Тем не менее, несмотря на такой звёздный состав, особых интриг не было. В марафоне, который, к счастью, в этот раз был на 50 км, победу одержали Александр Большунов и Наталья Непряева. Трёхкратный олимпийский чемпион установил новый рекорд турнира, пройдя дистанцию за 1 час 44 минуты и 4 секунды. Своим соперникам лыжник привёз почти четыре минуты. И даже несмотря на это Большунов заявил, что он не устал и с лёгкостью мог бы пробежать ещё кружок.

«Сил много осталось. Можно было ещё кружок пробежать. Расстраивает только то, что сегодня мы должны были бежать марафон в Холменколлене и там выигрывать. Но здесь намного круче, намного больше людей. Я здесь выиграл, да ещё и с рекордом. Стало ли чуть лучше после гонки? Всё хорошо, потому что здесь нам все рады, много болельщиков, все подбадривают. Это очень здорово, болельщики прибавляют сил, находясь по всей трассе. Здорово здесь», — признался Большунов.

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Наталья Непряева же финишировала чуть менее триумфально. Преследовательницам она привезла минуту, а рекорд трассы не установила. Тем не менее лыжница красиво пересекла финишную черту сквозь ленту под восторженные крики болельщиков. Правда, после гонки Непряева, выигравшая «Большой хрустальный глобус», призналась, что не ощутила в полной мере эмоций от этой победы.

«Очень классно, просто праздник! Особенно после возвращения из Норвегии! Решение стартовать было принято сразу, самочувствие хорошее, очень хочется бегать, и не было никаких сомнений. Немножко подгадили мне победу в Кубке мира, не было ощущения победы, которое должно быть. Но удовлетворение сезоном и проделанной работой есть», — заявила она.

В тройке призёров у мужчин также были Глеб Ретивых, взявший серебро, и Рауль Шакирзянов, завоевавший бронзу. В «цветы» заехали Карим Халили, Александр Гребенько и Алексей Червоткин. У женщин на подиум поднялись Екатерина Смирнова и Мария Истомина. В топ-6 попали Ольга Царёва, Алия Иксанова и Светлана Заборская. Все призёры гонки получили, помимо медалей, в подарок сертификаты на суммы от 75 до 200 тысяч рублей от организатора турнира «Ростех» и чемоданы. А Александру Больушнову ещё вручили и деревянную рыбку – сувенир от местных рыбинских мастеров.

Фото: РИА Новости

Победный «лось»

Во второй день турнира состоялся ещё один марафон, в котором приняли участие лидеры сборной, только уже на 25 км классическим стилем. Но перед этим, утром, прошел «Baby марафон», в котором со своими детьми выступил Никита Крюков. Если старшая дочь олимпийского чемпиона пробежала гонку сама, то младший сын просто встал ногами на лыжи отца и таким образом преодолел дистанцию.

В марафоне на 25 км классикой участвовал лишь лидер национальной команды Александр Большунов. Он же, что ожидаемо, и победил в мужской гонке. В этот раз преимущество лыжника было гораздо меньше – всего минута. Тем не менее пересёк Александр финишную черту как настоящий победитель, утащив за собой победную ленту. Второе место в гонке занял Никита Хабаров, третье – Артём Николаев.

Фото: РИА Новости

У женщин победу одержала Алия Иксанова, в призы заехали Светлана Заборская и Рада Тарасенко. Изначально участие должна была принимать и Наталья Непряева, но лыжница решила сняться с гонки.

Если за первую победу Большунов получил лишь небольшую рыбку, то за вторую ему вручили огромного «лося», которым он сразу же похвастался в своём «инстаграме».

Александр однозначно стал главной звездой прошедшего турнира. Он рассказал, что после первого старта общался с болельщиками несколько часов. Быть может, поэтому сегодня преимущество россиянина было не таким огромным, как накануне.

«Вчера я отдыхал после встречи с болельщиками, потому что около четырёх-пяти часов раздавал автографы и с каждым фотографировался. Это даётся чуть-чуть тяжелее, чем гонку пробежать», — подытожил Большунов.