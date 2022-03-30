Большунов и Терентьев не пожалели зрителей на чемпионате России. Поэтому и забрали золото

Чемпионат России по лыжным гонкам в Сыктывкаре продолжается, а это значит, что звёзды нашего спорта – Наталья Непряева и Александр Большунов – продолжают собирать золотые награды турнира. Многие болельщики хотят конкуренции, хотят, чтобы в списке чемпионов были не только эти две фамилии, и командный спринт их желание исполнил. Лидеры сборной России поделились золотыми медалями с партнёрами. Но про себя, конечно, не забыли.

Непряева непобедима

У женщин на общем фоне явно выделялись две сильные пары. Первая – Светлана Николаева и Наталья Непряева, представлявшие Архангельскую область. Вторая – Екатерина Смирнова и Наталья Мекрюкова из Тюменской области. Обе команды уверенно прошли полуфиналы и приготовились к красивому сражению за чемпионский титул. Интерес подогревало то, что лидеры пар – Непряева и Смирнова – бежали на разных этапах. Так что зрители вполне могли увидеть своего рода качели и интригу до самого конца гонки.

Так оно и получилось. Непряева и вовсе на своём втором этапе чуть не упала после контакта с Христиной Мацокиной. Наталья потеряла несколько секунд, была отброшена к последним местам, но тут же вырвалась вперёд.

У Мацокиной же дело всё-таки дошло до падения: Наталья Мекрюкова ошиблась при перестроении и столкнулась с Христиной. Впрочем, обе девушки быстро поднялись, и представительница Тюмени вернулась в борьбу за золото.

Смирнова на своих этапах, как правило, задавала темп, но опытная Николаева держалась цепко. В итоге на последнем этапе фавориты убежали вперёд: финишную разборку устроили Непряева и Мекрюкова. Кто выиграл, предположить нетрудно. Кажется, сейчас в России нет лыжниц, способных справиться в сражении один на один с победительницей Кубка мира.

Архангельская область с Непряевой и Николаевой – с золотом. А девушки из Тюмени – с серебром и бронзой: Кучерук и Рудометова – на третьем месте.

Зрителей не пожалели

Непряева после финиша командного спринта пошутила, что хотела устроить интригу и шоу для зрителей, поэтому до последнего подъёма не пыталась отрываться, а шла в общей группе. Но в мужском финале Александр Большунов и Александр Терентьев, выступавшие в паре за ту же Архангельскую область, болельщиков жалеть не стали – решили всё задолго до финиша.

Больушнов и Терентьев Фото: РИА Новости

Большунов помчался вперёд с первых метров дистанции. Самые смелые соперники пытались переложиться к убегающему олимпийскому чемпиону, но не получилось ни у кого. Терентьев получил эстафету уже с приличным отрывом. Но не растерял его, а только упрочил. В какой-то момент отрыв этой могучей пары от конкурентов составлял 12-15 секунд – пропасть для спринта.

Никакой сенсации в этом, конечно, нет. Когда два лучших спринтера страны, добывших, кстати, вместе и олимпийскую бронзу, объединяются в команду, остановить их невозможно. У Терентьева был шанс даже финишировать с флагом, если бы он захотел, но Александр предпочёл просто дошагать до финиша под овации болельщиков. На втором месте финишировали Алексей Виценко и Ермил Вокуев из Республики Коми. Бронзовые медали завоевали Андрей Феллер и Владимир Фролов из Республики Татарстан.

Отдельно стоит отметить бедного Савелия Коростелёва – одного из лучших юных лыжников мира. Его сбили и в личном спринте, и в командном. Савелий в финале пришёл последним, но Большунов и Терентьев лично встретили его и поддержали. Хочется верить, что череда неудач для Савелия закончится и спортивная злость после досадных поражений лишь закалит его.