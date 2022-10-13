«Соревноваться с русскими нельзя». Иностранцы категорически против наших на Кубке мира

В лыжных гонках активно обсуждается возможность возвращения россиян на Кубок мира. Отчасти из-за не слишком жёсткой позиции Томаса Баха, отчасти из-за прецедента в боксе, отчасти из-за неоднозначных заявлений в FIS.

Итоговое решение должны принять 22 октября.Но вот иностранные лыжники уже сейчас категорически против допуска россиян на турниры.

«Бойкот абсолютно актуален»

Глава комитета по лыжным гонкам Федерации лыжных видов спорта Норвегии Турбьорн Скугстад уже призвал FIS провести заседание раньше срока. По его словам, федерация должна принять отрицательное решение по россиянам.

«Считаю, что встречу, назначенную на 22 октября, нужно ускорить, чтобы мы получили решение относительно россиян на КМ и у нас осталось время определиться, как с этим быть. Заседание 22 октября слишком близко к этапу в Руке. Поскольку сейчас обстановка ещё более серьёзная, чем в феврале, когда началась специальная военная операция России на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), решение необходимо принимать срочно. Лыжные гонки и вся Федерация лыжных видов спорта Норвегии живут согласно определённым ценностям. Соревноваться с русскими в нынешней ситуации будет совершенно невозможно».

Аналогичной позиции придерживается и член правления FIS, бывший президент норвежской федерации лыжного спорта Эрик Рёсте.

«Россиянам и белорусам запрещено выступать на международных соревнованиях по лыжным гонкам с начала марта. На мой взгляд, к сожалению, ничего не изменилось, что указывало бы на необходимость снятия запрета. Действия России на Украине требуют жёсткой реакции», – объяснил Рёсте NRK.

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг не исключила возможности бойкота в случае появления россиян на Кубке мира.

«Мы хотим, чтобы и спортсмены, и руководители российской команды были отстранены, пока идёт специальная военная операция России на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Бойкот абсолютно актуален, поэтому мы должны это обсудить. Будет невероятно, если русских вернут на Кубок мира, потому что ситуация на Украине не улучшилась, а наоборот, ухудшилась», – сказала Дюрхауг Dagbladet.

Едины по вопросу допуска и в сборной Норвегии. Симен Хегстад Крюгер считает, что FIS должна занять жёсткую позицию по этому поводу. А возможный бойкот гонок поддержали несколько представительниц женской команды.

Симен Хегстад Крюгер Фото: Matthias Hangst/Getty Images

«Очевидно, мы не хотим видеть того, чтобы Россия правила так, как ей заблагорассудится, как это делают их лидеры, – высказалась Анне Кьерсти Кальво для Dagbladet. – Если в нашей федерации считают правильным не допускать российских лыжников, то мы поддержим их решение».

«Это стыдно и неправильно»

Не менее радикально настроены и шведы. Там негатив идёт больше от самих лыжников, чем от федерации. Ряд спортсменов уже открыто заявили о готовности бойкотировать даже чемпионат мира, если там будут россияне.

«Это стыдно, это неправильно, – возмутилась Линн Сван. – Пока Россия ведёт спецоперацию, мы должны держаться от неё подальше. Я думаю, что это чёткая позиция для спорта. Готова ли я бойкотировать чемпионат мира, если там будут россияне или белорусы? Да, я определённо буду готова к этому».

«Да, я готова бойкотировать чемпионат мира, если там будут лыжники из России и Беларуси. Это больше, чем просто спорт. Сейчас бойкот – это нечто само собой разумеющееся», – согласилась с ней Майя Дальквист.

Жёсткой позиции придерживается и Йонна Сундлинг. Правда, олимпийская чемпионка надеется, что до бойкота не дойдёт.

«Бойкот? Он вполне возможен. Но не хочется заходить так далеко. Надеюсь, не придётся этого делать. Не знаю, почему сейчас подняли этот вопрос, хотя это было проработано в конце прошлого сезона. Думаю, что Россию допускать нельзя. Надо придерживаться того, что было сказано ранее».

Майя Дальквист Фото: Patrick Smith/Getty Images

С девушками согласны и представители мужской сборной Швеции. Маркус Грате, ранее неплохо общавшийся с Глебом Ретивых, считает, что бойкот – один из способов не допустить россиян на Кубок мира и чемпионат мира.

«Единственное право человека – бойкотировать. Если ситуация выглядит так, как сейчас, допускать россиян нельзя. Конечно, отсутствие спортсменов из России ослабит конкуренцию. Но лыжные гонки – это не весь мир. В мире есть вещи похуже, чем Россия, не соревнующаяся в лыжных гонках».

«Если их (лыжников сборной России. — Прим. «Чемпионата») сейчас допустить, многие страны будут бойкотировать турнир, – объяснил Йенс Бурман. – Я, во всяком случае, надеюсь, что все едины. Каково было бы встретиться с ними на старте? Это было бы нехорошо. Ведь Россия использует спорт как пропаганду».

Менеджер сборной Швеции Ларс Эберг, как и его соотечественники, убеждён, что допуск россиян будет немыслимым решением.

«Я знаю, что были разные предположения о том, как будет в следующем сезоне. Моё твёрдое мнение – немыслимо, что FIS сможет допустить российских спортсменов к участию в Кубке мира или ЧМ. Я полностью поддерживаю нашего председателя Карин Маттссон в этом вопросе», – говорит он.

Итоговое решение будет озвучено 22 октября. И питать иллюзий о возвращении наших лыжников на мировую арену сейчас точно не стоит.