«Резких слов о русских я не слышал». Что норвежцы реально думают об отстранении России?

Норвежские и шведские лыжники через СМИ громче всех говорили о том, что сборную России нужно отстранить от всех соревнований, а в случае допуска грозили бойкотом. Они так сильно ненавидят российских соперников?

Не всё однозначно.

Армянский лыжник Микаел Микаелян, участник Олимпиад в Пхёнчхане и Пекине, который сейчас тренируется вместе со сборной Норвегии, уверен – никакой ненависти нет. Если Россию вернут – норвежцы продолжат соревноваться.

«Скоро скажу лыжным гонкам до свидания»

– Мика, вы планировали после олимпийского сезона завершить карьеру и плотно заняться программированием. Планы изменились?

– Да, решили пробегать ещё один сезон. После Олимпиады я сразу улетел на молодёжный чемпионат мира в Люгне, но выступил там совсем неудачно. Не знаю, что именно случилось, но предполагаю, что акклиматизация произошла. Пролететь полмира, а потом бежать гонки – такое себе. Да и не было у нас с папой (Микаела тренирует его отец Артур Микаелян. – Прим. «Чемпионата») никаких средств, чтобы проверить состояние организма.

Именно эта неудача подстегнула нас, чтобы провести ещё один сезон, посоревноваться на Кубке мира, выступить на чемпионате мира в Планице. Хочется достойно побегать. Не могу сказать, что буду бегать так же, как на молодёжном уровне, но постараюсь быть повыше, чем обычно. Ну и за этот год я ещё больше подтяну программирование, а затем уже скажу лыжным гонкам «до свидания».

– Финансирования хватит на весь сезон?

– Ну нет, пока в планах только три этапа до Нового года, затем один этап в конце января – начале февраля, скорее всего, в Италии и, собственно, чемпионат мира. Спасибо Федерации лыжных гонок Армении и на том, что выделили – это и гранты от FIS, и собственные средства. Тут ситуация простая – чем больше я буду бегать, тем больше будет платить FIS, так что интерес обоюдный. Спасибо и техническому партнёру Rossignol, который выделяет достойные лыжи. Правда, речи о контракте не идёт, но компания всегда помогает.

– Норвежцы вообще во всём помогают – и медицинская поддержка, и массаж, и подготовка лыж?

– Ну лыжи готовят на тренировки, да. А во всём остальном – нет, конечно. Лактат на тренировках берут, а массаж кто мне будет делать? Они совсем не обязаны это делать, да я и не прошу.

– По ходу сезона что-то изменится?

– Что может измениться? У меня родители – и тренеры, и сервисёры, и врачи с массажистами, и водители, и вообще мастера на все руки. Мы всё делаем сами. Когда ещё бегал мой старший брат Сергей, мы обращались за помощью в подготовке лыж к российским сервисёрам, но получали отказ – своих спортсменов много. С тех пор больше не обращаемся.

Микаелян на Олимпиаде-2022 Фото: Catherine Ivill/Getty Images

«Ненависти в адрес российских спортсменов не будет»

– А как с таким скудным финансированием вы сейчас тренируетесь, да ещё и в Швеции, где в отношении России и дружественных нам стран высказывания очень резкие?

– Это договорённость между федерациями. Причём наша федерация вела переговоры не со шведами, а с норвежцами, чтобы я тренировался вместе с их второй командой. Мы живём в одном коттедже, и я первоначально в Осло приехал, где у них был сбор, а потом мы переехали в Идре. Тренируемся по одному плану.

Честно говоря, когда я ехал сюда, то немного опасался того, что может быть в этом плане. Всё-таки у России и Армении тесные союзнические связи, моя мама – россиянка, так что я и сам наполовину русский. Да, я был в неком напряжении, ждал вопросов на эту тему. Но приехал – и ничего. Никто первые дни про политику и отстранение России от соревнований не говорил.

Чуть позже, когда уже неделя тренировок прошла, я сам спросил у норвежцев, как они ко всей этой ситуации относятся. Задал прямой вопрос Хаварду Мусебю (победитель и призёр молодёжных чемпионатов мира, один из сильнейших лыжников чемпионата Норвегии – 2022. — Прим. «Чемпионата»), с которым мы чаще всего тренируемся. Он старался в ответах быть нейтральным. «Военный конфликт – всегда плохо, такого быть не должно», – вот так он выразил своё отношение. А потом добавил: «Если честно, меня немного волнует то, что русских не будет. Ведь не будет тех, кто постоянно наступал нам на пятки, это плохо для развития, конкуренция сильно ослабнет».

Тогда я спросил: «Давай предположим, что завтра конфликт прекратится, а послезавтра русские вернутся на Кубок мира. Как ты будешь к ним относиться? Спортсмены ведь в любом случае не причастны к тому, что происходит, они никак не могут повлиять на ситуацию». Хавард подумал и честно сказал: «Я не знаю. Ведь нас это не касается. Мы тоже ничего поменять не можем. Какая будет ситуация на конкретный день, такую и будем принимать».

– То есть со стороны норвежцев нет резкого неприятия спортсменов из России?

– Честно говоря, я думал, что именно так норвежцы и будут высказываться. Но никаких резких слов в адрес русских не слышал. «Да, наша сборная выступила против участия русских в международных турнирах, но лично мне всё равно, будут россияне на старте или нет», – сказал Мусебю. Правда, нужно учитывать, что Хавард пока во второй команде, где много молодых, с представителями основной сборной Норвегии я не общался. Насколько я понял, если русскую команду вернут на соревнования, никакой ненависти в адрес спортсменов не будет.

– Норвежских лыжников не удивили высказывания Терезе Йохауг, которая с очередным громким признанием выступила?

– Вообще об этом разговор не заходил. Они, кажется, мимо ушей все эти слова пропустили, да и я тоже. Вот вообще никакой реакции на эту тему не было.

Микаелян на трассе Фото: Clive Mason/Getty Images

«Лучше, чтобы россияне бегали на международных стартах»

– Недавно тренер сборной Германии заявил, что некоторые этапы Кубка мира под угрозой срыва из-за цен на энергоносители, слишком дорого искусственный снег делать, а естественного не хватает. В Швеции как дела со снегом, освещением, ценами в магазинах?

– Да нормально тут всё. Снега в Идре достаточно – отличный круг в 5 км, трасса освещается в тёмное время, никаких нареканий нет – условия отличные. Цены в магазинах самые обычные. Во всяком случае, если повышение цен и было, то совершенно незначительное. Мне есть с чем сравнивать, ведь я каждый год в это время провожу сборы в Европе. Внешне никаких проявлений какого-то кризиса.

– Если взять только прагматическую сторону отстранения. Минус шесть спортсменов, которые точно могли быть выше вас в итоговом протоколе. Наверное, даже выгодно?

– (Смеётся.) Наверное, если ты постоянно финишируешь в топ-30, подняться разом на шесть мест – это здорово, спорить нечего. А если выступаешь, как я, то шесть мест в одну или в другую сторону никакой роли не сыграют. Конечно, лучше, чтобы россияне бегали на всех международных стартах, но в целом для меня разницы нет.

– Если вдруг у вас результаты будут гораздо лучше, чем вы планировали, можете поменять решение о завершении карьеры? Всё-таки вам всего лишь 23 года?

– Нет, вряд ли буду менять своё решение. Я в межсезонье женился, у меня жена, кстати, русская. Семью кормить нужно, а лыжи не приносят дохода, только расходы одни. Я уже решил, что буду заниматься программированием – это позволит нормально жить.