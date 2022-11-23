Русских не пустили, китайца закрыли. Хоть кто-то сможет бороться с норвежскими лыжниками?

Стартующий 25 ноября в Финляндии Кубок мира по лыжным гонкам практически наверняка станет триумфальным для норвежских лыжников.
Способен ли хоть кто-то бросить им вызов хотя бы в отдельных гонках в отсутствие россиян? Крайне маловероятно. А вот у женщин борьба будет намного интереснее, и там делать точные предсказания практически невозможно.
Способен ли Клебо проиграть спринт?
Пожалуй, больше всего шансов у остальных в борьбе с Йоханнесом Клебо и другими норвежцами в спринте. Хотя, помимо Йоханнеса, у Норвегии ведь есть Эрик Вальнес, Ховард Тёугбёль и Эвен Нортуг, не говоря о том, что практически вся норвежская мужская команда бегает спринт на очень высоком уровне.
Кто мог бы вмешаться? Про россиян и так уже всё сказано. Обидно, что не будет китайца Ван Цяна, который поразил всех на Олимпиаде в Пекине, а затем рвал и метал на Кубке мира. Его вернул на высокий уровень Никита Крюков, но сейчас наш олимпийский чемпион вернулся в Россию, а самого китайца закрыли дома, запретив выезд в Европу. По этому поводу Ван Цян опубликовал слёзный пост в соцсетях, заметив, что он может полностью пропустить Кубок мира.
В отдельных гонках высокие результаты способны показывать итальянец Федерико Пеллегрино, швед Маркус Грате, французы Ришар Жуве и Лука Шанава, финн Йони Мяки. Но в основном Клебо будет бороться с партнёрами по команде. И побеждать.
Федерико Пеллегрино
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
Кто будет биться с норвежцами на дистанциях?
Конечно, Йоханнес – фаворит и в дистанционном зачёте Кубка мира.
Но здесь борьба обещает быть более плотной. Лучшим классистом мира в отсутствие Александра Большунова, несмотря на не самое убедительное выступление на домашних гонках в Муонио, остаётся финн Ийво Нисканен. А в коньковых гонках у Клебо достаточно конкурентов прежде всего среди своей команды.
Что касается представителей других сборных, то тут традиционно можно выделить шведов Калле Хальфварссона (если его не будет преследовать череда комических неудач, как в прошлые сезоны) и Вильяма Порома, немца Фридриха Моха, британца Эндрю Масгрейва, итальянца Франческо де Фабиани, который сейчас работает с бывшим тренером сборной России Маркусом Крамером, и… всё, наверное.
Так что при условии отсутствия форс-мажорных ситуаций Клебо легко выиграет свой четвёртый «Большой хрустальный глобус».
Ийво Нисканен
Фото: Stanko Gruden/Agence Zoom/Getty Images
Кто займёт место Йохауг и Непряевой?
А вот в женских гонках всё гораздо интереснее. Норвежки в отсутствие Терезе Йохауг не являются доминирующей нацией.
В спринтах главными претендентками выглядят шведки, которые в этом виде лыжной программы всегда сильны. Майя Дальквист, Йонна Сундлинг (хоть она и пропускает первый этап Кубка мира), Йоханна Хагстрём, Эмма Рибом, Анна Дювик – все способны выиграть любой спринт. Тем более составлявшая им конкуренцию словенка Анамария Лампич перешла в биатлон. Правда, в спринтах сильны и американка Джессика Диггинс (в коньковом стиле), и те же норвежки, и финки, и словенки, и немки.
В дистанционных гонках конкуренция ещё выше. Шведские спринтерши и длинные дистанции бегают отлично, а ведь у них есть ещё Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, у финок – Криста Пярмякоски и Кертту Нисканен, у немок – Катарина Хенниг, которую, наверное, можно причислить к теневым фаворитам сезона, та же Диггинс, которая в сезоне-2020/2021 выиграла Кубок мира.
Как будет выглядеть итоговый зачёт у женщин по окончании сезона, сказать гораздо сложнее, чем у мужчин. И претенденток на места завершившей карьеру Терезе Йохауг и действующей обладательницы Кубка мира Натальи Непряевой более чем достаточно.
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