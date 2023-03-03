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Юрию Бородавко не понравился финиш с флагом в исполнении Артёма Мальцева — почему тренер против

Российский лыжник исполнил мечту и финишировал с флагом. Но тренеру это не понравилось
Андрей Шитихин
Юрию Бородавко не понравился финиш с флагом
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Юрий Бородавко считает, что на российских соревнованиях не стоит устраивать подобные акции.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко после мужской эстафеты на «Чемпионских высотах» в Малиновке заявил, что не приветствует на внутренних стартах финиш с российским флагом. За десять минут до этого Артём Мальцев реализовал свою мечту о победном финише с национальным флагом. Так почему же тренер выступил против?

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До начала эстафеты мы пересеклись с Андреем Романовым, который комментирует в Малиновке на стадионе.

– Артём сегодня финишёр эстафеты. Просил дать флаг, если они будут лидировать с отрывом. Поможешь?
– Тюмень так уверена, что выиграет? Ну вообще они фавориты, тут спорта нет. Флаг найдём. На этот раз полотнище точно будет закреплено намертво. Ситуация с Большуновым не повторится.

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Флаг удалось найти у директора соревнований Дмитрия Ермакова. С помощью строительного степлера полотнище к древку было закреплено так, что даже ураганный ветер не сорвал бы. Но ветра, к счастью, не было. И валивший до старта густой снег тоже прекратился.

Оставалось дождаться, чем завершится гонка.

Тюмень не дала соперникам ни единого шанса. Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов и Артём Мальцев уверенно победили. Настолько уверенно, что Мальцев даже позволил себе не догонять Сергея Устюгова, чтобы не замыкать сборную Югры на круг. Зато Артём финишировал с флагом, как и хотел. И тут же передал этот флаг выбежавшему встречать его в финишной зоне сыну.

«Да, мы попросили подготовить флаг. У меня была мечта – я ни разу в жизни не финишировал с флагом. Так хотелось это сделать! Вчера вечером после кросса забегал к Андрею Романову, мы немного посмеялись, и я попросил попробовать подготовить флаг. Говорил ему, чтобы дал мне флаг, если всё будет нормально, потому что есть мечта финишировать с флагом. Всё подготовили. Всё классно. Спасибо всем, кто поучаствовал в этом», – сказал Мальцев после финиша.

А вот его наставник, старший тренер сборной России Юрий Бородавко выступил против подобной инициативы. И объяснил почему.

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«Думаю, что брать российский флаг на финише на наших стартах — это неправильно. Мы и так находимся в России, соревнуемся в России, все представляем Россию, и ещё и флаг российский… Это не какая-то политическая акция, поэтому мы не очень приветствуем это», – сказал Бородавко.

Но на чемпионате России в Тюмени хозяева трасс твёрдо намерены повторить свой успех. И вновь финишировать с флагом. Только на этот раз, как сказал Денис Спицов, с флагом Тюменской области.

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