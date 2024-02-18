«Я просила девчонок помочь». Женский полтинник на Спартакиаде выиграла вчерашняя юниорка

Лыжную программу Спартакиады-2024 в Тюмени закрыла женская гонка на 50 км классическим стилем. Убойная дистанция на тяжёлой трассе. Впервые в истории в рамках крупного турнира. Ещё и в сильный мороз, из-за которого старт гонки перенесли ближе к обеду, чтобы стало теплее.

В этом марафоне едва не повторился сценарий мужского марафона на ЧР-2023, когда Сергей Устюгов в одиночку уехал от всех соперников. А победу одержала вчерашняя юниорка 21-летняя Евгения Крупицкая.

На самом деле, женский марафон получился даже интереснее мужского. Во-первых, нашлась спортсменка, которая решила убежать. Тюменка Алиса Жамбалова, которую после гонки врачи под руки привели в зону раздевания, собирала все бонусные отсечки. И лидировала 30 км. Но упала, зацепив лыжей след от снегохода. Это падение привело к тому, что мышцы уже не работали так, как до этого, отрыв начал сокращаться, а в итоге Алиса финишировала шестой.

После финиша она призналась, что вспоминала побег Сергея Устюгова на прошлогоднем чемпионате России в Тюмени и подумала, почему бы нет? Но сил не хватило. Врачебная помощь ей подоспела вовремя, но больше на такие эксперименты Алиса не готова. Той же позиции придерживается и Анастасия Кулешова, которая до гонки считалась главным фаворитом, но заняла третье место.

У Кулешовой есть своя фишка – Настя никогда после гонок не падает. Считает, что никто не должен видеть, как ей тяжело, даже если это действительно так. После марафона она упала и не могла подняться. Только этот факт говорит о том, чего стоил Кулешовой классический полтинник.

«Я выходила выигрывать, но сил не хватило. Не надо так больше делать. Не нужно бежать полтинники, а особенно – в такую погоду. Это очень сложно для девочек. В следующий раз я такую гонку не побегу, классическую уж точно», — сказала Анастасия.

Второй стала Татьяна Сорина, которая до последнего вела борьбу за победу. Да, она могла бы, наверное, выиграть. Но Татьяне сейчас нельзя делать резкие перестроения из лыжни в лыжню на высокой скорости, поскольку можно заработать рецидив травмы голеностопа. А если такое случится, то опять длительное восстановление. Сама гонка ей понравилась.

Татьяна Сорина Фото: РИА Новости

«Я всегда мечтала пробежать марафон в Хольменколлене, где сложный рельеф. Но так и не пробежала. При должной подготовке и нормальном состоянии, а также если выбрать нормальный ритм, девушки вполне могут бегать 50 км», — сказала Сорина. На награждение Татьяна вышла с дочкой Софией, а сразу после побежала в гостиницу к сыну Макару.

Победу одержала 21-летняя лыжница из Санкт-Петербурга Евгения Крупицкая. Спартакиада для неё началась с воспаления зуба мудрости и нагноения, а также с пополнения богатой коллекции четвёртых мест. Но зато в последний день она отыгралась сразу за все неудачи. Женя фантастически провела гонку. Регулировала темп, чтобы бежать в комфортном ритме, а на последнем круге заставила капитулировать даже Кулешову. Кстати, именно Крупицкая помогла Анастасии снять лыжи после финиша.

Анастасия Кулешова Фото: РИА Новости

«Последнюю десятку я почти всё время шла впереди, просила девчонок помочь. Уверенность в своих силах на финишном рывке была, но не знала о самочувствии девчонок – было опасение, что они за мной отсиживаются и в конце обойдут меня на финишной прямой. Когда мы втроём отъехали, я выдохнула: сегодня точно буду не четвёртой! (Смеётся.) Просто устала занимать четвёртые-пятые-шестые места, хотелось медали», — сказала после финиша чемпионка.

Президент ФЛГР Елена Вяльбе, подводя итоги гонки, заметила, что женский полтинник теперь – олимпийская дистанция, и пока такое положение дел будет сохраняться, эту гонку придётся бегать. Но гонка действительно получилась нереально крутой, как и все лыжные соревнования на Спартакиаде-2024.