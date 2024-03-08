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Губерниев: мудаки, выпустившие лыжниц на Спартакиаде в Сочи, должны ответить перед законом

Губерниев: мудаки, выпустившие лыжниц на Спартакиаде в Сочи, должны ответить перед законом
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об инциденте, произошедшем во время масс-старта на 10 км классическим стилем среди девушек на Спартакиаде учащихся в Сочи.

«Я только что посмотрел видео — я просто в ужасе! Мудаки, которые выпустили лыжниц, должны ответить перед законом. Это вопиющая история. Было понятно, что Спартакиаду в Сочи проводить безусловно необходимо. Но проводить её надо в нормальную погоду, с акклиматизацией, с изучением трассы.

Самое главное — кто в такую погоду принял решение бежать? Просто идиоты и сволочи! Они должны ответить перед законом — это здоровье наших детей! Хочется послушать заместителя Минспорта господина Морозова, который всё это курировал. Его, между прочим, предупреждали. Ему писали письма о том, что для того, чтобы проводить Спартакиаду в Сочи, к ней нужно хорошо готовиться. Хочется послушать, что скажет господин Морозов», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 8 марта, на Спартакиаде учащихся в Сочи в гонке на 10 километров классическим стилем среди девушек произошёл завал участниц.

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