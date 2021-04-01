Вылегжанин заступился за спортсмена Удмуртии, вступившего в конфликт с лыжником Татарстана

Президент федерации лыжных гонок Удмуртии, трёхкратный вице-чемпион Олимпиады-2014 и чемпион мира-2015 в скиатлоне Максим Вылегжанин отреагировал на инцидент между лыжниками Антоном Быковым и Владиславом Афанасьевым в полуфинале командного спринта на чемпионате России.
«Об инциденте на чемпионате России. Я согласен с решением жюри, но в то же время — как ещё мог отреагировать Влад Афанасьев? Да, он не сдержал свои эмоции, за что и была дисквалифицирована наша команда. А вы бы сдержали? Региональные спортсмены получают невысокую зарплату и большую её часть, а может, и всю тратят на покупку инвентаря, чтобы достичь результатов и попасть в сборную России. А здесь просто неадекватный спортсмен подходит к тебе после финиша и специально ломает палку.
Если бы так поступил удмуртский спортсмен, его бы уже не было в нашей команде. Сломанные палки на трассе до финишной черты — это спортивные моменты, а вот после… Р.S. Надеюсь, перед Владом извинятся и подарят новые палки. Для команды Татарстана это, может быть, и мелочь, а Владу будет приятно», — написал Вылегжанин в соцсети.
Напомним, после финиша выступающий за Удмуртскую республику Афанасьев и Антон Быков из Татарстана поссорились и ударили друг друга. Федерация лыжных гонок России позднее приняла решение дисквалифицировать команды.
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