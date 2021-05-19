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Минспорта осталось удовлетворено результатами лыжников сборной России в минувшем сезоне

Минспорта осталось удовлетворено результатами лыжников сборной России в минувшем сезоне
Лидия Шейко
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что экспертный совет Минспорта назвал удовлетворительным выступление национальной команды в завершившемся сезоне.

«18 мая состоялось заседание экспертного совета министерства спорта. Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной Елена Вяльбе присутствовала на нём непосредственно, а другие тренеры, включая меня, принимали в нём участие удалённо. Экспертный совет остался удовлетворён результатами, которые показали наши спортсмены в минувшем сезоне», — приводит слова Бородавко ТАСС.

В прошедшем сезоне Александр Большунов во второй раз выиграл общий зачёт Кубка мира, второе место занял Иван Якимушкин, у женщин на второе место в общем зачёте поднялась Юлия Ступак. На чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) сборная России заняла пятое место, завоевав золотую, три серебряные и бронзовую медали. Большунов победил также в общем зачёте многодневной гонки «Тур де Ски», Денис Спицов завоевал бронзу, Ступак стала второй в женском зачёте.

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