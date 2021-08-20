Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей спринта на этапе Кубка мира по лыжероллерам в Отепя (Эстония), Александр Большунов финишировал 24-м в мужской гонке.
Непряева и Большунов входят в тренировочную группу Юрия Бородавко.
Этап Кубка мира по лыжероллерам в Отепя пройдёт с 20 по 22 августа. Соревнования по коньковому спринту состоялись 20 августа, масс-старт свободным стилем на 26 км пройдёт 21 августа, а гонки с раздельного старта классикой на 10/15 км состоятся 22 августа.
В забегах коньковым спринтом участвовали по четыре человека, квалифицировались первые 16 финишировавших. У девушек в финал прошли Наталья Непряева, Мария Истомина, Дарья Рогозина, Яна Кирпиченко и Анна Грухвина. У мужчин – Александр Терентьев, Иван Анисимов, Илья Безгин и Алексей Червоткин. Александр Большунов, заняв 24-е место, в финал не попал.
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