«На это больно смотреть». Йоханнес Клебо — о завале на Кубке мира по лыжероллерам в Отепя
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о жутком завале, который произошёл во время мужского масс-старта на этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя.
«Ужасный завал. На это просто больно смотреть. Хотел бы я знать, о чём думал тот, кто проделал этот опасный манёвр. Если ему показалось, что там было место, то это полное безумие. А если нет – то это просто-напросто подкат. Нет сомнений, что это опасно. Видно, что многие из упавших сильно ударились. На таких стартах шлем просто обязателен, это же наша безопасность», — приводит слова Клебо Dagbladet.
Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко раскритиковал действия виновника завала.
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