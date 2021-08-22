«На это больно смотреть». Йоханнес Клебо — о завале на Кубке мира по лыжероллерам в Отепя

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о жутком завале, который произошёл во время мужского масс-старта на этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя.

«Ужасный завал. На это просто больно смотреть. Хотел бы я знать, о чём думал тот, кто проделал этот опасный манёвр. Если ему показалось, что там было место, то это полное безумие. А если нет – то это просто-напросто подкат. Нет сомнений, что это опасно. Видно, что многие из упавших сильно ударились. На таких стартах шлем просто обязателен, это же наша безопасность», — приводит слова Клебо Dagbladet.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко раскритиковал действия виновника завала.