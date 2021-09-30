Лыжник Сергей Устюгов не приехал на сбор группы Маркуса Крамера в Оберхофе

Двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски», российский лыжник Сергей Устюгов не приехал на сбор тренировочной группы Маркуса Крамера в Оберхофе (Германия).

Спортсмен заболел ещё до всероссийских соревнований в Тюмени, в которых не принял участие, чтобы не рисковать сбором в Германии, но не успел восстановиться. Как стало известно «Чемпионату», планируется, что Устюгов на неделю раньше других начнёт сбор в австрийском Рамзау, если позволит состояние здоровья.

Напомним, Сергей Устюгов пропустил значительную часть прошлого сезона из-за коронавируса, а на чемпионате мира в Оберстдорфе получил травму, из-за которой стартовал только в личном спринте.

Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.