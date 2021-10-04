Легков показал свежее фото с Вылегжаниным и Черноусовым. Это топ-3 марафона ОИ-2014 в Сочи

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, российский лыжник Александр Легков опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке Легков изображён вместе с Максимом Вылегжаниным и Ильёй Черноусовым. Именно эти спортсмены заняли весь пьедестал в гонке на 50 километров на зимних Олимпийских играх в Сочи.
«Наша сочинская тройка… Это навсегда. Семь лет спустя. Соскучились по снегу и друг по другу. Такой заряд энергии получил от встречи с ребятами в эти выходные, что хоть снова на Олимпиаду», — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Легкова.
Легков объявил о завершении карьеры в апреле 2018 года, Вылегжанин — в марте 2019 года. Что касается Черноусова, то он в 2020 году сменил спортивное гражданство на швейцарское.
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