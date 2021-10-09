У ведущих шведских лыжниц диагностировали криптоспоридиоз

Стала известна причина, по которой четыре лыжницы женской сборной Швеции были отправлены домой со сборов во Франции. Первоначальной причиной проблем со здоровьем Шарлотт Каллы, Эббы Андерссон, Эммы Рибом и Моа Лундгрен считалось пищевое отравление, однако углублённое обследование выявило у спортсменок криптоспоридиоз. Об этом сообщает Expressen.



«Очень досадно, что это коснулось нашей команды, однако с другой стороны я счастлив, что в итоге мы всё же получили ответы на свои вопросы. К счастью, сейчас все пострадавшие вернулись к тренировкам — с ними всё в полном порядке», — сказал врач шведской сборной Пер Андерссон.



В 2010 году во время Кубка мира по биатлону в Эстерсунде в шведском городе случилась вспышка криптоспоридиоза. Тогда от инфекции пострадало более 3000 человек.



«Верю и надеюсь, что это не слишком повлияет на моё будущее. Да, сейчас всё в порядке, но в определённый момент было очень плохо. Если сравнивать эту проблему с той, что была в Эстерсунде, то там не сразу даже поняли, с чем имеют дело, и именно это и стало причиной стольких серьёзных проблем», — сказала Эбба Андерссон.