«Почему молчит Зеппельт?» Тренер сборной России — о положительном допинг-тесте Бьорген

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о проваленном допинг-тесте восьмикратной олимпийской чемпионки Марит Бьорген. Напомним, ранее норвежская лыжница в биографической книге рассказала, как у неё обнаружился положительный допинг-тест в 2017 году на чемпионате мира в Лахти. На том турнире норвежка выиграла четыре золотые медали.
«Мне понятно на самом деле, почему иностранцы так любят упоминать подобные вещи в своих биографиях. Это своего рода европейский менталитет — если о чём-то в автобиографической книжке рассказывать, то ничего не пытаться утаивать. Но вопросов после этого признания возникло очень много. Лично для меня это был шок.
Как можно принять препарат, в составе которого вроде бы не содержится ничего запрещённого, но проба показывает совершенно обратное? Мне бы очень хотелось услышать мнение на этот счёт не врачей сборной Норвегии, а профессиональных специалистов-фармакологов, честно скажу. Если такое случилось, почему не поднять все пробы Бьорген за десять лет, тем более что такая возможность прописана в правилах ВАДА? Почему молчит Хайо Зеппельт со своими расследованиями и борьбой за чистоту спорта? Под нашу страну он копал с очень большим рвением. Так почему сейчас не сделать то же самое в отношении страны, в которой в одном виде спорта насчитывается уже три допинговых случая?» — приводит слова Сорина «RT на русском».
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