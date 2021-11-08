Шведский журналист назвал «бесчувственными» слова Бородавко о лишнем весе Непряевой

Обозреватель одной из крупнейших шведских газет Dagens Nyheter Юхан Эск прокомментировал слова старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко о подопечной Наталье Непряевой. Бородавко заявил, что для хорошего выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Непряевой нужно сбросить лишний вес.
«Такие слова тренера бесчувственны. Не думаю, что мы бы услышали подобное от тренера в Швеции», — приводит слова Эска InoProSport.
26-летняя Непряева — двукратный бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в скиатлоне и эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете. В январе 2021 года Наталья одержала победу в масс-старте на «Тур де Ски». Непряева является заслуженным мастером спорта России (2018).
Ранее 20-летняя российская лыжница Вероника Степанова также дала оценку словам Бородавко.
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