Нутрихин: лидеры сборной в Руке? Возможно, ими станут Спицов или Червоткин

Один из тренеров группы Егора Сорина Андрей Нутрихин не решился прогнозировать лидеров стартового этапа Кубка мира по лыжным гонкам.



«Мне сложно спрогнозировать, кто будет лидером сборной России на первом этапе Кубка мира. Всё-таки надеюсь на наших спортсменов. Возможно, это будет Денис Спицов или Алексей Червоткин. Но покажут всё первые старты, которые состоятся в Муонио. Там посмотрим, какие будут результаты. Оттуда уже будем плясать», — сказал Нутрихин в эфире телеканала «Югра».



Ранее Вице-президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной ХМАО Сергей Крянин рассказал, кто из российских лыжников, по его мнению, в состоянии бросить вызов лидеру мужской национальной команды Александру Большунову.



Первый этап Кубка мира сезона-2021/2022 пройдёт с 26 по 28 ноября в Руке (Финляндия).

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