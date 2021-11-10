Нутрихин: чтобы бороться с Йохауг, нужно работать как она, а может ещё и больше

Один из тренеров группы Егора Сорина Андрей Нутрихин оценил шансы российских лыжниц в борьбе с другими ведущими командами Европы и мира.
«Чтобы бороться с Йохауг, надо, как минимум, выполнять такую работу, как она. А может, и ещё больше работать. Нужны упорные тренировки, и всё возможно. Шансы на золото в женской эстафете у нас есть. Надеюсь, наши девчонки покажут себя. Эстафета — это вообще такая гонка, где ничего нельзя исключать и всегда нужно держать всё под контролем. Наши девчонки действительно сильны, и надо просто поверить в себя. Вера в себя — движение вперёд», — сказал Нутрихин в эфире телеканала «Югра».
Ранее вице-президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной ХМАО Сергей Крянин рассказал, кто из российских лыжников, по его мнению, в состоянии бросить вызов лидеру мужской национальной команды Александру Большунову.
Первый этап Кубка мира сезона-2021/2022 пройдёт с 26 по 28 ноября в Руке (Финляндия).
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