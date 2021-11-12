Вальнес — о спринте в Муонио: попытался дать полный газ, но из-за снегопада меня обошли

Норвежский лыжник Эрик Вальнес подвёл итоги классического спринта в Муонио (Финляндия), по итогам которого он показал четвёртый результат. Победителем гонки стал россиянин Сергей Устюгов.



«Финал вышел хаотичным, а скорость в нём была высокой с самого начала. Ближе к середине гонки темп немного снизился. Я попытался дать полный газ на последнем подъёме, но из-за снегопада меня накатили и обошли.



Когда идёт такой сильный снег, как здесь, есть только одна лыжня с хорошим скольжением, и после потери позиции на спуске выбраться вперёд становится невозможно. Так случилось и сегодня», — цитирует Вальнеса Langrenn.

Ранее старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал результаты мужской и женской гонок.