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Вальнес — о спринте в Муонио: попытался дать полный газ, но из-за снегопада меня обошли

Вальнес — о спринте в Муонио: попытался дать полный газ, но из-за снегопада меня обошли
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Норвежский лыжник Эрик Вальнес подвёл итоги классического спринта в Муонио (Финляндия), по итогам которого он показал четвёртый результат. Победителем гонки стал россиянин Сергей Устюгов.

«Финал вышел хаотичным, а скорость в нём была высокой с самого начала. Ближе к середине гонки темп немного снизился. Я попытался дать полный газ на последнем подъёме, но из-за снегопада меня накатили и обошли.

Когда идёт такой сильный снег, как здесь, есть только одна лыжня с хорошим скольжением, и после потери позиции на спуске выбраться вперёд становится невозможно. Так случилось и сегодня», — цитирует Вальнеса Langrenn.

Ранее старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал результаты мужской и женской гонок.

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