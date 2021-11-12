Победа Сергея Устюгова в финале классического спринта на турнире в Финляндии. Видео

Первый международный старт сезона-2021/2022 на снегу прошёл в Мунио (Финляндия). На лыжном турнире категории FIS завершился мужской спринт классическим стилем. Победу по итогам финального заезда одержал россиянин Сергей Устюгов, вторым стал его соотечественник Александр Терентьев, третий результат показал Федерико Пеллегрино из Италии, тренирующийся в группе Маркуса Крамера. Тройка призёров опередила вице-чемпиона мира в личном спринте, норвежца Эрика Вальнеса.

В полуфиналах выбыли россияне Илья Семиков, Евгений Белов и Сергей Ардашев, Глеб Ретивых упал. В четвертьфинальные забеги отобрались Денис Филимонов, Иван Якимушкин, Александр Клуген и Антон Тимашов.

Видео старта и развязки финального забега поделился в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» член тренерского штаба российской команды Анатолий Волков.