Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Одно из природных чудес света». Александр Большунов показал фото на фоне северного сияния

«Одно из природных чудес света». Александр Большунов показал фото на фоне северного сияния
Комментарии

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», российский лыжник Александр Большунов опубликовал эффектное фото в своём «инстаграме». Спортсмен сфотографировался на фоне северного сияния.

«Одно из природных чудес света», — подписал снимок Александр.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Большунова.

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски». В октябре Александр перенёс операцию. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции.

Новость по теме
Елена Вяльбе рассказала о состоянии Александра Большунова
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021