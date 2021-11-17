«Одно из природных чудес света». Александр Большунов показал фото на фоне северного сияния

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», российский лыжник Александр Большунов опубликовал эффектное фото в своём «инстаграме». Спортсмен сфотографировался на фоне северного сияния.

«Одно из природных чудес света», — подписал снимок Александр.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Большунова.

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски». В октябре Александр перенёс операцию. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции.