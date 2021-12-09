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Степанова оценила слова Андерссон, назвавшей Россию главным фаворитом эстафеты на ОИ-2022

Степанова оценила слова Андерссон, назвавшей Россию главным фаворитом эстафеты на ОИ-2022
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Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала слова шведки Эббы Андерссон, назвавшей сборную России главным фаворитом эстафеты на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россиянки выиграли эстафету на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«Конечно, я была удивлена нашей победой, но очень счастлива. Можно ли считать такой результат нашим заявлением перед Олимпиадой? Возможно, это была хорошая репетиция. Эбба Андерссон назвала нас фаворитами? Ха-ха, надеюсь, это так. Почему нет?» — приводит слова Степановой Aftonbladet.

За сборную России в эстафете в Лиллехаммере выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. В зачёте Кубка наций Россия поднялась на четвёртое место.

Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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