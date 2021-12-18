Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Терентьев опустился на 4-е место
Поделиться
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо сохранил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира по итогам гонки в Дрездене. Лучший из россиян, Александр Терентьев, опустился на четвёртую строчку.
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 320.
2. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 244.
3. Ришар Жуве (Франция) — 241.
4. Александр Терентьев (Россия) – 212.
5. Эрик Вальнес (Норвегия) – 166.
6. Лука Шанава (Франция) — 166.
7. Федерико Пеллегрино (Италия) — 132.
8. Эвен Нортуг (Норвегия) — 128.
9. Глеб Ретивых (Россия) — 105.
10. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) — 105.
11. Сергей Устюгов (Россия) — 103...
18. Александр Большунов (Россия) – 55...
42. Иван Якимушкин (Россия) – 12...
51. Артём Мальцев (Россия) — 3.
Комментарии
- 18 декабря 2021
-
17:20
-
17:17
-
17:13
-
17:07
-
16:59
-
16:59
-
16:53
-
16:50
-
16:47
-
16:41
-
16:39
-
16:37
-
16:25
-
16:21
-
16:17
-
15:52
-
15:42
-
15:37
-
15:17
-
15:07
-
15:02
-
14:51
-
14:44
-
14:32
-
14:29
-
14:14
-
14:07
-
14:02
-
13:59
-
13:47
-
13:39
-
13:38
-
13:33
-
13:27
-
13:24
Партнерский контент