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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 4-й этап, Дрезден, мужчины, зачёт спринтов, 18 декабря

Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Терентьев опустился на 4-е место
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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо сохранил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира по итогам гонки в Дрездене. Лучший из россиян, Александр Терентьев, опустился на четвёртую строчку.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 320.
2. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 244.
3. Ришар Жуве (Франция) — 241.
4. Александр Терентьев (Россия) – 212.
5. Эрик Вальнес (Норвегия) – 166.
6. Лука Шанава (Франция) — 166.
7. Федерико Пеллегрино (Италия) — 132.
8. Эвен Нортуг (Норвегия) — 128.
9. Глеб Ретивых (Россия) — 105.
10. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) — 105.
11. Сергей Устюгов (Россия) — 103...
18. Александр Большунов (Россия) – 55...
42. Иван Якимушкин (Россия) – 12...
51. Артём Мальцев (Россия) — 3.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022
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