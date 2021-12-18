Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Терентьев опустился на 4-е место

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо сохранил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира по итогам гонки в Дрездене. Лучший из россиян, Александр Терентьев, опустился на четвёртую строчку.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 320.

2. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 244.

3. Ришар Жуве (Франция) — 241.

4. Александр Терентьев (Россия) – 212.

5. Эрик Вальнес (Норвегия) – 166.

6. Лука Шанава (Франция) — 166.

7. Федерико Пеллегрино (Италия) — 132.

8. Эвен Нортуг (Норвегия) — 128.

9. Глеб Ретивых (Россия) — 105.

10. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) — 105.

11. Сергей Устюгов (Россия) — 103...

18. Александр Большунов (Россия) – 55...

42. Иван Якимушкин (Россия) – 12...

51. Артём Мальцев (Россия) — 3.